Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле
10.12.2025
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле
Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:21:00+03:00
2025-12-10T18:21:00+03:00
2025-12-10T18:21:00+03:00
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле
Chevron обсуждает с администрацией Трампа продолжение работы в Венесуэлы
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций, подчеркивая преимущества для Штатов от присутствия компании в стране, заявил гендиректор компании Майк Вирт.
"Мы ведем там деятельность в полном соответствии со всеми законами и санкциями США
. Мы ведем переговоры с администрацией, чтобы обеспечить соблюдение санкций и чтобы они понимали ценность нашего присутствия для Америки", - цитирует Вирта агентство Блумберг.
Глава Chevron
, как указывает агентство, сказал, что не знает, каковы намерения Трампа
в южной части Карибского бассейна
, однако компания придерживается "долгосрочной перспективы" в отношении деятельности в Венесуэле
.
"Мы считаем, что наше присутствие там важно для местной экономики, региональной экономики и народа Венесуэлы. Она находится прямо здесь, в нашем полушарии, в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Мексиканского залива", - сказал Вирт.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. Компания является единственной оставшейся в Венесуэле американской нефтедобывающей компанией.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро
во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе
эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.