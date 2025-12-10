Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций, подчеркивая преимущества для Штатов от присутствия компании в стране, заявил гендиректор компании Майк Вирт.

"Мы считаем, что наше присутствие там важно для местной экономики, региональной экономики и народа Венесуэлы. Она находится прямо здесь, в нашем полушарии, в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Мексиканского залива", - сказал Вирт.