Рейтинг@Mail.ru
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/chevron-2061202444.html
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле - РИА Новости, 10.12.2025
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле
Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:21:00+03:00
2025-12-10T18:21:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
дональд трамп
николас мадуро
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
https://ria.ru/20251123/ssha-2056866476.html
https://ria.ru/20251204/maduro-2059669119.html
венесуэла
сша
карибский бассейн
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, дональд трамп, николас мадуро, chevron
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Chevron
Chevron обсуждает с администрацией США свое присутствие в Венесуэле

Chevron обсуждает с администрацией Трампа продолжение работы в Венесуэлы

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая компания Chevron ведет переговоры с администрацией президента США Дональда Трампа о соблюдении связанных с Венесуэлой санкций, подчеркивая преимущества для Штатов от присутствия компании в стране, заявил гендиректор компании Майк Вирт.
"Мы ведем там деятельность в полном соответствии со всеми законами и санкциями США. Мы ведем переговоры с администрацией, чтобы обеспечить соблюдение санкций и чтобы они понимали ценность нашего присутствия для Америки", - цитирует Вирта агентство Блумберг.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
СМИ: США обсуждали захват Мадуро и контроль над нефтью из Венесуэлы
23 ноября, 00:20
Глава Chevron, как указывает агентство, сказал, что не знает, каковы намерения Трампа в южной части Карибского бассейна, однако компания придерживается "долгосрочной перспективы" в отношении деятельности в Венесуэле.
"Мы считаем, что наше присутствие там важно для местной экономики, региональной экономики и народа Венесуэлы. Она находится прямо здесь, в нашем полушарии, в непосредственной близости от нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Мексиканского залива", - сказал Вирт.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах. Компания является единственной оставшейся в Венесуэле американской нефтедобывающей компанией.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Мадуро назвал разговор с Трампом уважительным
4 декабря, 04:05
 
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнДональд ТрампНиколас МадуроChevron
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала