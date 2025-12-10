В Чехии одобрили использование псилоцибина для лечения, сообщает ЧТК

ПРАГА, 10 дек – РИА Новости. Уходящее правительство Чехии на своем последнем заседании в среду одобрило использование с 2026 года в медицинских целях псилоцибина - активного ингредиента галлюциногенных грибов, передает агентство Уходящее правительство Чехии на своем последнем заседании в среду одобрило использование с 2026 года в медицинских целях псилоцибина - активного ингредиента галлюциногенных грибов, передает агентство ЧТК со ссылкой на главу минздрава в отставке Властимила Валека.

"Правительство поддержало лечение психических заболеваний с помощью терапии с использованием вещества псилоцибина, получаемого из псилоцибиновых грибов. Утверждено постановление, разрешающее это лечение с января 2026 года. Лечение будет предназначено для пациентов с тяжелой депрессией, которые не реагируют на обычные антидепрессанты, или чья депрессия вызвана раком", - говорится в сообщении.

По данным экспертов, почти каждый третий взрослый житель страны страдает от какого-либо психического заболевания. Это также одна из наиболее распространенных причин назначения пенсии по инвалидности. Около 700 тысяч человек в республике страдают от депрессии или тревожных расстройств, причем депрессия встречается у женщин в два раза чаще, чем у мужчин.

"Псилоцибин относится к группе веществ, которые своим действием вызывают так называемое "измененное состояние сознания", характеризующееся изменениями на уровне восприятия, мышления и эмоций", - цитирует агентство материал минздрава, подготовленный к заседанию кабмина. В приведенном материале минздрава утверждается, что псилоцибин имеет низкую токсичность, минимальный риск привыкания и в целом безопасен.

Препарат, предназначенный для использования только во время терапии, назначается психиатром или клиническим психотерапевтом по специальному рецепту, помеченному синей полосой; медицинские учреждения, имеющие право его применения, должны иметь специальное разрешение минздрава. Дозировка зависит от веса пациента и не должна превышать 75 миллиграммов в месяц.

"В проекте правительственного постановления также четко указано, что если применение псилоцибина три раза подряд не приводит к заметному улучшению состояния пациента, то дальнейшее применение противопоказано", - отмечает ЧТК.

Это не первый случай использования психотропных веществ в чешской медицине. С 2015 года врачи имеют право назначать медицинский каннабис, с 2020 года лечение покрывается государственной медицинской страховкой. Чаще всего его используют для лечения боли, рассеянного склероза, ревматоидного артрита, кожных заболеваний или при лечении рака.