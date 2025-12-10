Глава "МегаФона" стал лучшим CEO в России

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан удостоен главной награды рейтинга "Топ-1000 российских менеджеров" — лучший высший руководитель, сообщает пресс-служба оператора.

Награждение победителей XXIII премии "Топ-1000 российских менеджеров" прошло в московском театре "Геликон-Опера". Ежегодно премию присуждают за выдающиеся управленческие достижения лидерам российского бизнеса, которые внесли заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли, российской экономики.

Под руководством Помбухчана "МегаФон" прошел один из самых результативных периодов в своей истории, отметили в компании.

"В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в "МегаФоне" работает одна из сильнейших команд в стране", — сказал Помбухчан.

По данным пресс-службы, помимо генерального директора сильные позиции "МегаФона" в рейтинге подтвердили 15 топ-менеджеров компании. Первые места в своих категориях заняли семь ключевых директоров оператора: коммерческий директор Дмитрий Рудских, финансовый директор Денис Федотов, коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов Эмин Антонян, директор по стратегическим коммуникациям и развитию бренда Елена Мартынова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом Роман Ермоленко и другие. Еще восемь руководителей вошли в тройку сильнейших профессионалов страны в своих направлениях.