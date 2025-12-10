Рейтинг@Mail.ru
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
23:22 10.12.2025 (обновлено: 23:29 10.12.2025)
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине
Правительство Великобритании, сообщив о смерти своего военного на Украине, впервые признало присутствие британских десантников в этой стране, сообщает телеканал РИА Новости, 10.12.2025
в мире, россия, великобритания, украина, сергей лавров, дмитрий песков, вооруженные силы украины, sun, нато
В мире, Россия, Великобритания, Украина, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Sun, НАТО
Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине

Sky News: Британия впервые признала присутствие своих десантников на Украине

© Фото : British ArmyВоеннослужащие в Британии
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : British Army
Военнослужащие в Британии. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Правительство Великобритании, сообщив о смерти своего военного на Украине, впервые признало присутствие британских десантников в этой стране, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что погибший на Украине британский военный Джордж Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.
Стрелок 10-го гвардейского полка группировки Юг с позывным Волк - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Боец ВС России рассказал о ликвидации чернокожего наемника со свастикой
Вчера, 01:49
"Великобритания ранее признавала, что в стране (на Украине - ред.) находится "небольшое количество" военнослужащих, которые в основном обеспечивают безопасность британского дипломатического присутствия и поддерживают вооруженные силы Украины. Ранее правительство не сообщало о присутствии на Украине десантников", - передает телеканал.
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.
Вид на Боготу, Колумбия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Эксперт объяснил, что значит запрет наемничества в Колумбии
9 декабря, 08:00
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.
Боец украинского добровольческого батальона - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Беженец из Новопавловки рассказал, что к нему приходил наемник из Румынии
6 декабря, 10:08
 
В миреРоссияВеликобританияУкраинаСергей ЛавровДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныSunНАТО
 
 
