Sky News: Лондон впервые признал присутствие своих десантников на Украине

"Великобритания ранее признавала, что в стране (на Украине - ред.) находится "небольшое количество" военнослужащих, которые в основном обеспечивают безопасность британского дипломатического присутствия и поддерживают вооруженные силы Украины. Ранее правительство не сообщало о присутствии на Украине десантников", - передает телеканал.