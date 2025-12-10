ЛОНДОН, 10 дек - РИА Новости. Правительство Великобритании, сообщив о смерти своего военного на Украине, впервые признало присутствие британских десантников в этой стране, сообщает телеканал Sky News.
Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что погибший на Украине британский военный Джордж Хули был капралом парашютно-десантного полка. Как отметил источник, в каком именно батальоне служил погибший, не разглашается. Парашютный полк - воздушно-десантный пехотный полк британской армии, базирующийся преимущественно в Колчестере.
"Великобритания ранее признавала, что в стране (на Украине - ред.) находится "небольшое количество" военнослужащих, которые в основном обеспечивают безопасность британского дипломатического присутствия и поддерживают вооруженные силы Украины. Ранее правительство не сообщало о присутствии на Украине десантников", - передает телеканал.
Министерство обороны Великобритании во вторник сообщило о смерти британского военнослужащего на Украине во время наблюдения за испытанием оружия ВСУ.
Как сообщила газета Sun со ссылкой на источники, несчастный случай со средством ПВО на Украине, из-за которого погиб британский военнослужащий, унес жизни еще по меньшей мере четырех украинских военных. По данным газеты, Хули служил в группе обеспечения британских войск спецназначения. На Украине он тестировал средство ПВО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что НАТО напрямую участвует в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре заявлял, что на линии боевого соприкосновения есть иностранцы, ВС РФ их уничтожают. В России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск стран-членов НАТО на Украине неприемлем и чреват резкой эскалацией.