Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T08:51:00+03:00
2025-12-10T08:51:00+03:00
2025-12-10T09:25:00+03:00
москва
