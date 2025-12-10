Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
08:51 10.12.2025 (обновлено: 09:25 10.12.2025)
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве
Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX. РИА Новости, 10.12.2025
безопасность, москва, сергей собянин, вооруженные силы украины
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО уничтожили четыре БПЛА, летевших к Москве

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны сбили украинский дрон, летевший в сторону столицы, сообщил мэр Сергей Собянин на платформе MAX.
"Уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он.
Чуть ранее Собянин заявил о поражении еще трех дронов противника.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Система ПВО делает все возможное для защиты Москвы, заявил Собянин
3 декабря, 18:07
 
БезопасностьМоскваСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
