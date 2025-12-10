https://ria.ru/20251210/bosnija-2061245600.html
В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей
В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей - РИА Новости, 10.12.2025
В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей
Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик предложил ограничить использование... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:11:00+03:00
2025-12-10T23:11:00+03:00
2025-12-10T23:11:00+03:00
в мире
милорад додик
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bcf9f17c54ddfd410f863a38db7db74c.jpg
https://ria.ru/20250822/shkola-2036883081.html
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93782/67/937826724_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_624d80c5420a2744e276b72f71099626.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милорад додик, босния и герцеговина
В мире, Милорад Додик, Босния и Герцеговина
В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей
Додик предложил запретить соцсети детям до 16 лет и мобильные телефоны в школах