В школах РС БиГ предложили ограничить использование мобильников и соцсетей

«

"РС должна бы принять решение об ограничении пользования соцсетями для лиц младше 16 лет и о запрете использования мобильных телефонов в школах. Всё больше доказательство того, что излишняя приверженность соцсетям нарушает психическое здоровье детей, создает зависимость, вызывает социальную изоляцию, насилие в интернете, возрастное насилие, нарушения концентрации и серьезные проблемы в развитии", - написал Додик в соцсети Х.