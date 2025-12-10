https://ria.ru/20251210/boepripas-2061110891.html
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 346 тысяч боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
ВСУ с 2022 года выпустили по гражданским объектам в РФ более 346 тыс боеприпасов