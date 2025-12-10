Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 10.12.2025 (обновлено: 14:07 10.12.2025)
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года
ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 346 тысяч боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям... РИА Новости, 10.12.2025
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ нанесли более 346 тысяч ударов по гражданским объектам с 2022 года

ВСУ с 2022 года выпустили по гражданским объектам в РФ более 346 тыс боеприпасов

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ВСУ с февраля 2022 года выпустили по российским гражданским объектам более 346 тысяч боеприпасов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С февраля 2022 года украинские вооруженные формирования выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 346 700 боеприпасов различных модификаций и калибров", - написал он в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
