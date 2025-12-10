Рейтинг@Mail.ru
АУРЭК пожаловалась на зарубежных продавцов на маркетплейсах - РИА Новости, 10.12.2025
22:20 10.12.2025
АУРЭК пожаловалась на зарубежных продавцов на маркетплейсах
экономика
китай
россия
ozon
яндекс.маркет
wildberries
экономика, китай, россия, ozon, яндекс.маркет, wildberries
Экономика, Китай, Россия, Ozon, Яндекс.Маркет, Wildberries
Логистический центр. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила ряд обращений к маркетплейсам и регулятору о выравнивании условий для российских и зарубежных продавцов на онлайн-площадках, сообщила РИА Новости председатель ассоциации Евгения Черницкая.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ассоциация пожаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов - преимущественно из Китая. АУРЭК направила сразу несколько обращений - в адрес Ozon, "Яндекс маркета", Wildberries, а также Минпромторга и ФАС.
В обращениях ассоциация попросила принять дополнительные меры против копирования контента российских продавцов, различий в комиссиях и требованиях по маркировке товаров при трансграничной торговле.
"Мы направили ряд обращений и к самим маркетплейсам, и к регулятору. И все это, действительно, можно было бы назвать "требованием об ужесточении условий для иностранных продавцов", но мы в первую очередь заботимся о российских, поэтому выбираем формулировку - "выровнять условия", - сказала Черницкая.
По ее словам, ассоциация поддерживает политику по развитию трансграничной торговли, однако это не должно идти во вред малому бизнесу в России. "Ведь сегодня просят помощи именно те предприниматели, которые в пору необходимости срочного импортозамещения взяли на себя удар и во многих категориях смогли обеспечить российского потребителя. Под ударом оказались производители одежды, обуви, товаров для дома и других товаров", - отметила она.
По ее словам, электронная коммерция развивается динамичными темпами и в таких разных ответвлениях, что перекоса не избежать, "поэтому так важно постоянно сверять часы: все ли движется верным курсом?"
"Мы посчитали важным и своевременным дать сигнал государству и крупному бизнесу… Надеемся, что нас услышат", - заключила председатель ассоциации.
ЭкономикаКитайРоссияOzonЯндекс.МаркетВайлдберриз (Wildberries)
 
 
