АУРЭК пожаловалась на зарубежных продавцов на маркетплейсах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила ряд обращений к маркетплейсам и регулятору о выравнивании условий для российских и зарубежных продавцов на онлайн-площадках, сообщила РИА Новости председатель ассоциации Евгения Черницкая.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что ассоциация пожаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов - преимущественно из Китая. АУРЭК направила сразу несколько обращений - в адрес Ozon, "Яндекс маркета", Wildberries, а также Минпромторга и ФАС.
На Ozon ограничили продажу конфет с алкоголем
9 декабря, 16:38
В обращениях ассоциация попросила принять дополнительные меры против копирования контента российских продавцов, различий в комиссиях и требованиях по маркировке товаров при трансграничной торговле.
"Мы направили ряд обращений и к самим маркетплейсам, и к регулятору. И все это, действительно, можно было бы назвать "требованием об ужесточении условий для иностранных продавцов", но мы в первую очередь заботимся о российских, поэтому выбираем формулировку - "выровнять условия", - сказала Черницкая.
По ее словам, ассоциация поддерживает политику по развитию трансграничной торговли, однако это не должно идти во вред малому бизнесу в России. "Ведь сегодня просят помощи именно те предприниматели, которые в пору необходимости срочного импортозамещения взяли на себя удар и во многих категориях смогли обеспечить российского потребителя. Под ударом оказались производители одежды, обуви, товаров для дома и других товаров", - отметила она.
По ее словам, электронная коммерция развивается динамичными темпами и в таких разных ответвлениях, что перекоса не избежать, "поэтому так важно постоянно сверять часы: все ли движется верным курсом?"
"Мы посчитали важным и своевременным дать сигнал государству и крупному бизнесу… Надеемся, что нас услышат", - заключила председатель ассоциации.