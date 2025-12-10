АУРЭК пожаловалась на зарубежных продавцов на маркетплейсах

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) направила ряд обращений к маркетплейсам и регулятору о выравнивании условий для российских и зарубежных продавцов на онлайн-площадках, сообщила РИА Новости председатель ассоциации Евгения Черницкая.

В обращениях ассоциация попросила принять дополнительные меры против копирования контента российских продавцов, различий в комиссиях и требованиях по маркировке товаров при трансграничной торговле.

"Мы направили ряд обращений и к самим маркетплейсам, и к регулятору. И все это, действительно, можно было бы назвать "требованием об ужесточении условий для иностранных продавцов", но мы в первую очередь заботимся о российских, поэтому выбираем формулировку - "выровнять условия", - сказала Черницкая.

По ее словам, ассоциация поддерживает политику по развитию трансграничной торговли, однако это не должно идти во вред малому бизнесу в России . "Ведь сегодня просят помощи именно те предприниматели, которые в пору необходимости срочного импортозамещения взяли на себя удар и во многих категориях смогли обеспечить российского потребителя. Под ударом оказались производители одежды, обуви, товаров для дома и других товаров", - отметила она.

По ее словам, электронная коммерция развивается динамичными темпами и в таких разных ответвлениях, что перекоса не избежать, "поэтому так важно постоянно сверять часы: все ли движется верным курсом?"