Ким стала единственным владельцем Wildberries
Ким стала единственным владельцем Wildberries
Ким стала единственным владельцем Wildberries
Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким стала владельцем 100% маркетплейса, следует из данных выписки ЕГРЮЛ. РИА Новости, 10.12.2025
Ким стала единственным владельцем Wildberries
Основательница Wildberries Ким стала единственным учредителем компании