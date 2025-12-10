Рейтинг@Mail.ru
Ким стала единственным владельцем Wildberries
15:25 10.12.2025 (обновлено: 15:31 10.12.2025)
Ким стала единственным владельцем Wildberries
Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким стала владельцем 100% маркетплейса, следует из данных выписки ЕГРЮЛ. РИА Новости, 10.12.2025
татьяна ким (бакальчук), владислав бакальчук, wildberries, бизнес, экономика
Татьяна Ким (Бакальчук), Владислав Бакальчук, Wildberries, Бизнес, Экономика
Ким стала единственным владельцем Wildberries

Татьяна Ким
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Татьяна Ким. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Основательница Wildberries, глава RWB Татьяна Ким стала владельцем 100% маркетплейса, следует из данных выписки ЕГРЮЛ.
Так, согласно документу, с 10 декабря Ким является единственным учредителем ООО "Вайлдберриз". Также она занимает должность генерального директора компании.
До этого доля в 1% принадлежала ее бывшему мужу Владиславу Бакальчуку.
В ноябре Ким сообщила о достижении мирового соглашения по разделу имущества после развода. О разводе Ким и Бакальчука стало известно в феврале 2025 года.
В здании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме отказались от идеи запретить банкам владеть маркетплейсами
7 декабря, 11:22
 
Татьяна Ким (Бакальчук)Владислав БакальчукВайлдберриз (Wildberries)БизнесЭкономика
 
 
