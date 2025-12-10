Рейтинг@Mail.ru
Бессент назвал безумием подходы Байдена в экономике - РИА Новости, 10.12.2025
02:05 10.12.2025
Бессент назвал безумием подходы Байдена в экономике
Бессент назвал безумием подходы Байдена в экономике
Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, сша, пенсильвания, скотт бессент, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Скотт Бессент, Джо Байден, Дональд Трамп
Бессент назвал безумием подходы Байдена в экономике

Бессент назвал безумием подходы администрации Байдена в экономике

© AP Photo / Evan VucciСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Подходы прошлой администрации США во главе с Джо Байденом в экономике были безумием, заявил министр финансов Скотт Бессент.
Как заявил Бессент на встрече сторонников республиканцев в казино в штате Пенсильвания, подходы нынешнего руководителя США Дональда Трампа приводят к тому, что страна снова становится доступной.
"Трамп прекратил безумие времен Джо Байдена", - сказал Бессент.
"Дрожью проходят через экономику преимущества его (Трампа - ред.) политики. И эта рябь превратится в волны, когда его повестка соберется с силами в 2026 году", - пообещал министр.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
США все еще работают над торговым соглашением с Индией, заявил Бессент
8 декабря, 23:21
 
В миреСШАПенсильванияСкотт БессентДжо БайденДональд Трамп
 
 
