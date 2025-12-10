https://ria.ru/20251210/bespilotniki-2061230598.html
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами - РИА Новости, 10.12.2025
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами
ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над пятью российскими регионами, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
Силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над пятью регионами России