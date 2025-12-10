Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:46 10.12.2025
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами
ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над пятью российскими регионами, сообщили в среду в Минобороны РФ.
ПВО уничтожила 31 украинский дрон над российскими регионами

Силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над пятью регионами России

Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. ПВО перехватила и уничтожила 31 украинский БПЛА над пятью российскими регионами, сообщили в среду в Минобороны РФ.
«
"С 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 13 БПЛА - над территорией Брянской области, 11 БПЛА - над территорией Калужской области, пять БПЛА - над территорией Республики Крым и по одному БПЛА - над территориями Тульской области и Московского региона", - сказали в российской военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
