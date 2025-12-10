https://ria.ru/20251210/bespilotniki-2061006410.html
Силы ПВО ночью сбили 20 украинских беспилотников
ПВО России за ночь перехватила и уничтожила 20 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило МО РФ в среду. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:25:00+03:00
