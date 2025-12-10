https://ria.ru/20251210/bespilotnik-2061249828.html
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2025
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин заявил, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву