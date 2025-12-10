Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:46 10.12.2025 (обновлено: 23:47 10.12.2025)
Силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
Силами ПВО Минобороны России был сбит БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.12.2025
РИА Новости
© РИА Новости / Станислав Красильников
Пост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Силами ПВО Минобороны России был сбит БПЛА, летевший на Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву", - написал Собянин на платформе Max.
Мэр отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
