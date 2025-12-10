https://ria.ru/20251210/bespilotnik-2061174989.html
ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами
ВСУ кинули порядка 28 расчетов БПЛА, пытаясь удержать один из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с РИА Новости, 10.12.2025
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ кинули порядка 28 расчетов БПЛА, пытаясь удержать один из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов
заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области
изолировали часть подразделений ВСУ
.
"Около 28 расчетов у них еще заехало. Именно по нашему направлению", - сообщил "Каштан".
Заместитель командира спецназа "Ахмат" МО РФ
с позывным "Гойты" уточнил, что ВСУ пошли на такой шаг, пытаясь удержать один из участков, где продвигаются штурмовики спецназа.
"Чем они контролировали эту территорию, этими силами и средствами они не справлялись. Как мы ввязались уже, они еще подтянули расчетов БПЛА", - пояснил командир.
Он добавил, что заходящие на данный участок силы противника, активно выявляются и уничтожаются совместно со смежными подразделениями группировки войск "Север".
Президент России Владимир Путин
22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной
.