ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 10.12.2025 (обновлено: 17:02 10.12.2025)
ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами
ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами
ВСУ кинули порядка 28 расчетов БПЛА, пытаясь удержать один из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами

ВСУ направили 28 расчетов БПЛА против "Ахмата" на участок в Сумской области

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ кинули порядка 28 расчетов БПЛА, пытаясь удержать один из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
ВСУ не жалеют личный состав в Сумской области, заявили в "Ахмате"
Вчера, 08:52
"Около 28 расчетов у них еще заехало. Именно по нашему направлению", - сообщил "Каштан".
Заместитель командира спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Гойты" уточнил, что ВСУ пошли на такой шаг, пытаясь удержать один из участков, где продвигаются штурмовики спецназа.
"Чем они контролировали эту территорию, этими силами и средствами они не справлялись. Как мы ввязались уже, они еще подтянули расчетов БПЛА", - пояснил командир.
Он добавил, что заходящие на данный участок силы противника, активно выявляются и уничтожаются совместно со смежными подразделениями группировки войск "Север".
Президент России Владимир Путин 22 мая объявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
22 июня 2022, 17:18
 
Россия Сумская область Украина Апти Алаудинов Владимир Путин Вооруженные силы Украины
 
 
