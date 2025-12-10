ВСУ направили 28 расчетов БПЛА на попытку удержать участок под Сумами

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 дек - РИА Новости. ВСУ кинули порядка 28 расчетов БПЛА, пытаясь удержать один из участков в Сумской области, рассказал РИА Новости командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что бойцы спецназа совместно с 15-м танковым полком группировки "Север" при формировании буферной зоны в Сумской области изолировали часть подразделений ВСУ

"Около 28 расчетов у них еще заехало. Именно по нашему направлению", - сообщил "Каштан".

Заместитель командира спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Гойты" уточнил, что ВСУ пошли на такой шаг, пытаясь удержать один из участков, где продвигаются штурмовики спецназа.

"Чем они контролировали эту территорию, этими силами и средствами они не справлялись. Как мы ввязались уже, они еще подтянули расчетов БПЛА", - пояснил командир.

Он добавил, что заходящие на данный участок силы противника, активно выявляются и уничтожаются совместно со смежными подразделениями группировки войск "Север".