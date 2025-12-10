https://ria.ru/20251210/bespilotnik-2061137715.html
ПВО сбила 21 украинский беспилотник над регионами России
ПВО России с 12.00 мск до 15.00 мск перехватила и уничтожила 21 украинский беспилотник над тремя российскими регионами, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:08:00+03:00
2025-12-10T15:08:00+03:00
2025-12-10T15:17:00+03:00
россия
безопасность
россия
