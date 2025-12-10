https://ria.ru/20251210/bespilotnik-2061012227.html
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву
2025-12-10T08:53:00+03:00
2025-12-10T08:53:00+03:00
2025-12-10T08:54:00+03:00
Собянин сообщил об уничтожении еще одного беспилотника, летевшего на Москву