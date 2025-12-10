Рейтинг@Mail.ru
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/belgiya-2061238558.html
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер - РИА Новости, 10.12.2025
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии, выступающей против использования активов РФ для... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:55:00+03:00
2025-12-10T21:55:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
санкции в отношении россии
еврокомиссия
евросоюз
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061231684_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3ccebea5678357f5e4f0ca722de250f0.jpg
https://ria.ru/20251210/aktivy-2061228869.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061224102.html
https://ria.ru/20251209/euroclear-2060954061.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061231684_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3d8e3a2104ee244f490707bc7fe5bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, санкции в отношении россии, еврокомиссия, евросоюз, euroclear
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Евросоюз, Euroclear
Многие в ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Де Вевер

Де Вевер: многие страны ЕС выступают против использования активов России

© Getty Images / NurPhoto/Nicolas EconomouБарт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / NurPhoto/Nicolas Economou
Барт де Вевер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил в парламенте, что многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии, выступающей против использования активов РФ для Киева.
В среду де Вевер назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины и не исключил подачу обращения в суд в случае решения использовать замороженные российские активы для финансирования Украины.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В ЕС не уверены в одобрении кредита Киеву за счет активов России, пишет WSJ
Вчера, 20:35
"И я вовсе не считаю, что мы изолированы в Европе. Совсем нет. У меня нет такого ощущения. Я думаю, что многие коллеги разделяют наш анализ… Многие другие государства остаются скорее сдержанными. Они прекрасно понимают, что всё, что мы объяснили - всё, что я только что объяснил - является правильным. Что наша позиция вовсе не является необоснованной. И что существуют и другие решения", - сказал Вевер.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
Вчера, 20:00
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Euroclear испугались мести России
9 декабря, 20:22
 
В миреРоссияУкраинаБельгияСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвросоюзEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала