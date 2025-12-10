Рейтинг@Mail.ru
Премьер Бельгии уличил ЕК в воровстве из-за предложения по активам России - РИА Новости, 10.12.2025
19:53 10.12.2025 (обновлено: 20:10 10.12.2025)
Премьер Бельгии уличил ЕК в воровстве из-за предложения по активам России
Премьер Бельгии уличил ЕК в воровстве из-за предложения по активам России
Премьер Бельгии уличил ЕК в воровстве из-за предложения по активам России

Премьер Бельгии Де Вевер: использование активов России является воровством

Барт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Барт де Вевер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в ходе общения с журналистам агентства Belga в парламенте страны назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать российские активы для Украины.
"Барт де Вевер также настаивает на том, что существуют более уместные решения, чем "воровство" средств ЦБ РФ", - сообщают журналисты.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Юрист рассказал о подготовке ЦБ к ответу на случай конфискации активов ЕС
Вчера, 18:06
"Это деньги страны, с которой мы не находимся в состоянии войны", - подчёркивает он. "Это было бы всё равно, что войти в посольство, вынести всю мебель и продать её", - приводят журналисты слова премьер-министра.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
Вчера, 17:23
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Лидеры семи стран призвали ЕК поторопиться с решением по российским активам
8 декабря, 11:37
 
