Киев внес в базу "Миротворца" 25 детей из России

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Двадцать пять детей из России внесены в базу скандально известного украинского националистического сайта "Миротворец", свидетельствуют данные ресурса.

Персональные данные детей были внесены в список 9 и 10 декабря 2025 года. Их даты рождения - с 2016 по 2022 годы. В качестве причин указаны "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "сознательное нарушение государственной границы Украины".