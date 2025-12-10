Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/bastrykin-2061055685.html
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда - РИА Новости, 10.12.2025
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда
Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина из-за ДТП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:33:00+03:00
2025-12-10T11:33:00+03:00
происшествия
россия
москва
дмитрий гришин
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
renault s.a
московский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_0:239:3071:1966_1920x0_80_0_0_965de911c4ab218ef7a6554069c8e370.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057198581.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181213_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_38c1da86ad4fd3517255f0d3699d7017.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дмитрий гришин, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), renault s.a, московский городской суд, renault clio
Происшествия, Россия, Москва, Дмитрий Гришин, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Renault S.A, Московский городской суд, Renault Clio
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда

РИА Новости: Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда Гришина

© Фото : пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина из-за ДТП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в СК России.
"По результатам проверки председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Гришина по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили агентству в ведомстве.
Установлено, что 20 апреля 2025 года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, выполнявшим поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его супруге был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.
Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
ВККС разрешила арестовать судью, освободившего из колонии члена ОПГ
24 ноября, 16:58
 
ПроисшествияРоссияМоскваДмитрий ГришинАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Renault S.AМосковский городской судRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала