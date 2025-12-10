Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин хочет возбудить уголовное дело против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина из-за ДТП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в СК России.
"По результатам проверки председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Ивановичем Бастрыкиным в Высшую квалификационную коллегию судей направлено представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении Гришина по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили агентству в ведомстве.
Установлено, что 20 апреля 2025 года Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, выполнявшим поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его супруге был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.