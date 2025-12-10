В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй

БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Бутылку вина с редкой змеей внутри изъяли у пассажирки в аэропорту Барнаула, возбуждено уголовное дело, женщине грозит штраф, сообщили в алтайской таможне.
"Напиток с редкой коброй обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки, прибывшей из Вьетнама. Экзотический сувенир россиянка приобрела на одном из рынков Нячанга. Инспекторы остановили женщину в аэропорту Барнаула в ходе таможенного контроля. В чемодане туристки они выявили стеклянную бутылку с надписью "Змеиное вино". В ней находилась заспиртованная змея и корень растения", - говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что змея в емкости является моноклевой коброй и подпадает под действие конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
"Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф и конфискация товара", - отметили в таможне.