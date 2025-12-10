Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй
12:49 10.12.2025
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй - РИА Новости, 10.12.2025
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061083749_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_0e0ec2146f6fd2362b6faaaf053c9deb.jpg
происшествия, барнаул, вьетнам, нячанг, ситес
Происшествия, Барнаул, Вьетнам, Нячанг, СИТЕС
В аэропорту Барнаула изъяли бутылку вина с редкой коброй

В аэропорту Барнаула у пассажирки изъяли бутылку вина с редкой змеей внутри

Змеиное вино обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки из Вьетнама
Змеиное вино обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки из Вьетнама - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : ФТС России
Змеиное вино обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки из Вьетнама
БАРНАУЛ, 10 дек - РИА Новости. Бутылку вина с редкой змеей внутри изъяли у пассажирки в аэропорту Барнаула, возбуждено уголовное дело, женщине грозит штраф, сообщили в алтайской таможне.
"Напиток с редкой коброй обнаружили алтайские таможенники в багаже пассажирки, прибывшей из Вьетнама. Экзотический сувенир россиянка приобрела на одном из рынков Нячанга. Инспекторы остановили женщину в аэропорту Барнаула в ходе таможенного контроля. В чемодане туристки они выявили стеклянную бутылку с надписью "Змеиное вино". В ней находилась заспиртованная змея и корень растения", - говорится в сообщении.
Лапы медведей, которые были у задержанного иностранца в пункте пропуска Полтавка - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Иностранец пытался вывезти из Приморья в КНР челюсти тигра и лапы медведей
30 сентября, 14:44
Экспертиза установила, что змея в емкости является моноклевой коброй и подпадает под действие конвенции СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).
"Возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч.1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений). Женщине грозит штраф и конфискация товара", - отметили в таможне.
Моноклевая кобра — агрессивная змея, обладающая очень токсичным ядом. Нередко кусает людей. Длина - 120—150 сантиметров. Окраска — от желтой и кремово-серой до чисто черной. Встречается в Индии, Камбодже, Непале, Мьянме, Таиланде, Вьетнаме и юго-западном Китае.
Золотой слиток - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Иностранец попытался вывезти из России золото на девять миллионов рублей
6 октября, 08:04
 
