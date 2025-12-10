Рейтинг@Mail.ru
На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России" - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:22 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/bal-2061247578.html
На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России"
На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России" - РИА Новости, 10.12.2025
На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России"
Победителей 2025 года в номинации "Гордость России" объявили на международном благотворительном кадетском балу (МБКБ) в среду вечером в Москве, передает... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T23:22:00+03:00
2025-12-10T23:22:00+03:00
культура
общество
россия
артек
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061223784_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_9774147aae69bcde3d61fbc7d366e7ed.jpg
https://ria.ru/20251210/bal-2061244835.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061223784_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_3ae140daa657667d2883fd45d2e1d5b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, артек, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Культура, Общество, Россия, Артек, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России"

Победителей 2025 года в номинации "Гордость России" объявили на кадетском балу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХ юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве
Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Х юбилейный международный кремлевский благотворительный кадетский бал в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Победителей 2025 года в номинации "Гордость России" объявили на международном благотворительном кадетском балу (МБКБ) в среду вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Каждый из вас достоин этого звания. Это был очень непростой выбор, и сейчас я готова объявить", - сказала руководитель проекта, президент благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова.
Победителями в номинации "Гордость России" среди общеобразовательных учебных заведений стали Филиппов Савелий из Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Кузьмина войск нацгвардии РФ и Ертахова Наталья из Нижегородской кадетской школы имени Героя России Игоря Гурова.
Призерам вручили поездку в детский лагерь "Артек".
В номинации "Гордость России" среди высших учебных заведений победили Олещук Людмила и Зубрилов Егор. Людмила представляет Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел РФ, а Егор - академию государственной противопожарной службы МЧС России.
VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Белоусов отметил рост числа участников кремлевского кадетского бала
Вчера, 22:57
 
КультураОбществоРоссияАртекМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала