На кадетском балу объявили победителей в номинации "Гордость России"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Победителей 2025 года в номинации "Гордость России" объявили на международном благотворительном кадетском балу (МБКБ) в среду вечером в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Каждый из вас достоин этого звания. Это был очень непростой выбор, и сейчас я готова объявить", - сказала руководитель проекта, президент благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова.
Победителями в номинации "Гордость России" среди общеобразовательных учебных заведений стали Филиппов Савелий из Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Федора Кузьмина войск нацгвардии РФ и Ертахова Наталья из Нижегородской кадетской школы имени Героя России Игоря Гурова.
Призерам вручили поездку в детский лагерь "Артек".
В номинации "Гордость России" среди высших учебных заведений победили Олещук Людмила и Зубрилов Егор. Людмила представляет Санкт-Петербургский университет министерства внутренних дел РФ, а Егор - академию государственной противопожарной службы МЧС России.