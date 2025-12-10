Белоусов отметил рост числа участников кремлевского кадетского бала

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все больше дружественных стран направляют в Россию на Международный кремлевский благотворительный кадетский бал молодежные делегации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Десятый Международный кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в среду вечером в столице. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции.
"Приятно отметить, что с каждым годом растет число участников торжественного мероприятия. Все больше дружественных государств направляют на бал молодежные делегации. Уверен, что так будет и впредь", - говорится в приветственном письме Белоусова к участникам бала.
Бал проводится при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. В качестве почетных гостей выступают Герои Советского Союза и России, участники СВО, видные общественные, политические и религиозные деятели, а также представители иностранных делегаций. В мероприятии принимают участие лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, члены молодежных военно-патриотических клубов, курсанты ведомственных высших заведений РФ, дети участников спецоперации, а также зарубежные гости из дружественных стран.