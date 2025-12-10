Белоусов отметил рост числа участников кремлевского кадетского бала

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Все больше дружественных стран направляют в Россию на Международный кремлевский благотворительный кадетский бал молодежные делегации, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Десятый Международный кремлевский благотворительный кадетский бал проходит в среду вечером в столице. В этом году он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку специальной военной операции.