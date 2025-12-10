Рейтинг@Mail.ru
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 10.12.2025 (обновлено: 15:33 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/azimut-2061148384.html
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив - РИА Новости, 10.12.2025
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив
Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Тель-Авив вылетел из кубанской авиагавани, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэродинамика",... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:31:00+03:00
2025-12-10T15:33:00+03:00
краснодар
тель-авив
авиакомпания "азимут"
россия
израиль
экономика
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_1bdb890013af6c471f5a5d227a5a0773.jpg
https://ria.ru/20250917/polet-2042576947.html
краснодар
тель-авив
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150735/81/1507358198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_66e807354c3e89831fb752a7b83db660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, тель-авив, авиакомпания "азимут", россия, израиль, экономика, аэрофлот
Краснодар, Тель-Авив, Авиакомпания "Азимут", Россия, Израиль, Экономика, Аэрофлот
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив

Первый после перерыва рейс "Азимута" в Тель-Авив вылетел из аэропорта Краснодара

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Азимут"
Самолет авиакомпании Азимут - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Азимут". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 10 дек – РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Тель-Авив вылетел из кубанской авиагавани, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей международным аэропортом Краснодар.
«
"(Рейс - ред.) вылетел", - сообщили агентству в пресс-службе.
Впечатления от возобновления рейсов "Азимута" из Краснодара в Тель-Авив у людей положительные, сообщил РИА Новости провожающий одного из пассажиров на рейс.
"Хорошие впечатления (от возобновления полетов - ред.), положительные", - рассказал собеседник агентства.
По словам провожающего, оформлением авиабилетов занималась его дочь, а сегодня он провожает в первый после перерыва рейс своего знакомого.
Представитель авиакомпании "Азимут" сообщил РИА Новости 9 декабря о возобновлении полетов из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря текущего года. Рейс будет выполняться еженедельно по средам и воскресеньям.
Минтранс РФ 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот" 17 сентября.
Международный аэропорт Краснодар - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пассажиры первого международного рейса из Краснодара рассказали о полете
17 сентября, 20:35
 
КраснодарТель-АвивАвиакомпания "Азимут"РоссияИзраильЭкономикаАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала