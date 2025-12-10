https://ria.ru/20251210/azimut-2061148384.html
Первый после перерыва рейс "Азимута" вылетел из Краснодара в Тель-Авив
КРАСНОДАР, 10 дек – РИА Новости. Первый после перерыва рейс "Азимута" из Краснодара в Тель-Авив вылетел из кубанской авиагавани, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Аэродинамика", управляющей международным аэропортом Краснодар.
«
"(Рейс - ред.) вылетел", - сообщили агентству в пресс-службе.
Впечатления от возобновления рейсов "Азимута" из Краснодара
в Тель-Авив
у людей положительные, сообщил РИА Новости провожающий одного из пассажиров на рейс.
"Хорошие впечатления (от возобновления полетов - ред.), положительные", - рассказал собеседник агентства.
По словам провожающего, оформлением авиабилетов занималась его дочь, а сегодня он провожает в первый после перерыва рейс своего знакомого.
Представитель авиакомпании "Азимут" сообщил РИА Новости 9 декабря о возобновлении полетов из Краснодара в Тель-Авив с 10 декабря текущего года. Рейс будет выполняться еженедельно по средам и воскресеньям.
Минтранс РФ
11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, открыт для обслуживания рейсов. Первый рейс из Москвы
в Краснодар после трехлетнего закрытия воздушной гавани выполнил "Аэрофлот
" 17 сентября.