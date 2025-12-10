Рейтинг@Mail.ru
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией - РИА Новости, 10.12.2025
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
13:34 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/azija-2061104523.html
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией - РИА Новости, 10.12.2025
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией
По результатам подведения итогов года российско-азиатского делового сотрудничества Оренбургскую область признали как самую ориентированную на взаимодействие со... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T13:34:00+03:00
2025-12-10T13:34:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
китай
азия
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007619443_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_425d9cba9cab2c1f4f081bee729d7ebd.jpg
https://ria.ru/20251209/den-2060957286.html
оренбургская область
китай
азия
оренбургская область, китай, азия, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Китай, Азия, Евгений Солнцев
Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией

Оренбуржье стало самым ориентированным на взаимодействие со странами Азии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 10 дек – РИА Новости. По результатам подведения итогов года российско-азиатского делового сотрудничества Оренбургскую область признали как самую ориентированную на взаимодействие со странами Азии, также регион стал лауреатом премии "Золотой дракон", сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.
"Принял участие в подведении итогов года российско-азиатского делового сотрудничества. Наш регион признан как самый ориентированный на взаимодействие со странами Азии и стал лауреатом премии "Золотой дракон". Это неудивительно: транспортный коридор, который проходит через Оренбургскую область (известный как Великий шёлковый путь), экспортный потенциал, экономические проекты – всё это способствует наращиванию сотрудничества", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области привел в пример товарооборот Оренбургской области с Китаем, который по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 12,4 %, а экспорт в Китай – на 61,8 %. "Партнёры из КНР являются для нас одними из самых надёжных. Мы открыты к вложениям инвестиций в наш регион", - добавил руководитель области.
По словам Евгения Солнцева, в рамках подведения итогов года Оренбургская область подписала соглашение о сотрудничестве с "Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей". "Также провёл встречи с представителями крупнейших компаний КНР. Металлообработка, автомобилестроение, сельское хозяйство – лишь ряд проектов, в которых мы видим дальнейший потенциал", - отметил губернатор Оренбургской области.
Оренбургская областьОренбургская областьКитайАзияЕвгений Солнцев
 
 
