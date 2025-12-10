Оренбуржье признали самым ориентированным на взаимодействие с Азией

УФА, 10 дек – РИА Новости. По результатам подведения итогов года российско-азиатского делового сотрудничества Оренбургскую область признали как самую ориентированную на взаимодействие со странами Азии, также регион стал лауреатом премии "Золотой дракон", сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

"Принял участие в подведении итогов года российско-азиатского делового сотрудничества. Наш регион признан как самый ориентированный на взаимодействие со странами Азии и стал лауреатом премии "Золотой дракон". Это неудивительно: транспортный коридор, который проходит через Оренбургскую область (известный как Великий шёлковый путь), экспортный потенциал, экономические проекты – всё это способствует наращиванию сотрудничества", - сообщил Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Губернатор Оренбургской области привел в пример товарооборот Оренбургской области с Китаем, который по итогам 9 месяцев 2025 года вырос на 12,4 %, а экспорт в Китай – на 61,8 %. "Партнёры из КНР являются для нас одними из самых надёжных. Мы открыты к вложениям инвестиций в наш регион", - добавил руководитель области.