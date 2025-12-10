https://ria.ru/20251210/avtovaz-2061021346.html
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
С 1 января "АвтоВАЗ" вернется к полной пятидневной рабочей неделе, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 10.12.2025
