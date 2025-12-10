Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 10.12.2025 (обновлено: 11:08 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/avtovaz-2061021346.html
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе - РИА Новости, 10.12.2025
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе
С 1 января "АвтоВАЗ" вернется к полной пятидневной рабочей неделе, сообщила пресс-служба компании. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T09:55:00+03:00
2025-12-10T11:08:00+03:00
максим соколов
автоваз
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012314036_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_d8df37f0bf8c5f678ef41d400bacf05f.jpg
https://ria.ru/20251202/avtovaz-2059279453.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012314036_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_eff83803133163dcaf3d450e1289866e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максим соколов, автоваз, авто
Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
"АвтоВАЗ" вернется к пятидневной рабочей неделе

"АвтоВАЗ" с января вернется к полной пятидневной рабочей неделе

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "Лада" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ"
Производство автомобилей Лада на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "Лада" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. С 1 января "АвтоВАЗ" вернется к полной пятидневной рабочей неделе, сообщила пресс-служба компании.
«

"Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года", — говорится в релизе.

С 29 сентября предприятие работало по четырехдневному графику.
О планах вернуться к пятидневной неделе Соколов рассказал РИА Новости еще в октябре. По его словам, благодаря четырехдневке удалось избежать большого скопления машин Lada на складах.
Генеральный директор компании АвтоВАЗ Максим Соколов - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Соколов рассказал, когда "АвтоВАЗ" представит свой минивэн
2 декабря, 17:03
 
Максим СоколовАвтоВАЗАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала