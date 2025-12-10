https://ria.ru/20251210/ataka-2061124200.html
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
Вооруженные силы Украины за сутки пять раз атаковали Запорожскую область, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.12.2025
запорожская область
украина
Балицкий: ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область, есть пострадавший