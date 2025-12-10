Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 10.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:44 10.12.2025 (обновлено: 14:49 10.12.2025)
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ за сутки пять раз атаковали Запорожскую область
Вооруженные силы Украины за сутки пять раз атаковали Запорожскую область, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
евгений балицкий
украина
запорожская область
украина
вооруженные силы украины, запорожская область, евгений балицкий, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Евгений Балицкий, Украина
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки со стороны ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Вооруженные силы Украины за сутки пять раз атаковали Запорожскую область, пострадал один человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Провел совещание по оперативной обстановке на территории Запорожской области. За прошедшие сутки зафиксированы пять фактов целенаправленной агрессии против Запорожской области со стороны противника. Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа. Пострадал один человек, на данный момент его состояние оценивается как стабильное", - написал он в Telegram-канале.
Балицкий призвал жителей региона не забывать о террористической опасности со стороны киевского режима, обращать внимание на подозрительные предметы и ответственно относиться в том числе к своей личной безопасности.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьЕвгений БалицкийУкраина
 
 
