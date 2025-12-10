https://ria.ru/20251210/astrahan-2061242397.html
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона - РИА Новости, 10.12.2025
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона
Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:30:00+03:00
2025-12-10T22:30:00+03:00
2025-12-10T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727310695_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_6dceb454786f3aef40ee768676094e67.jpg
https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035557519.html
https://ria.ru/20250323/ahtubinsk-2006755042.html
россия
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727310695_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f76587e7bae9fb6b66809ef0417f3bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона
Обломки украинского БПЛА, сбитого над Астраханским ГПЗ, представили на выставке
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости.
Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на выставке в астраханском краеведческом музее-заповеднике, сообщает
министерство культуры области.
Выставку "Расследование преступлений Киевского режима на территории Астраханской области" можно посетить до 1 марта 2026 года.
«
"На выставке посетители смогут увидеть обломки шестиметрового беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами ПВО на территории Астраханского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении. Предмет был передан музею на временное экспонирование СУСК России
по Астраханской области
.
Отмечается, что представленный в экспозиции украинский беспилотный аппарат наглядно демонстрирует современные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия.
"За время проведения специальной военной операции наша область неоднократно подвергалась налетам вражеского БПЛА. Это, к несчастью, приносило разрушения, есть пострадавшие. Благодаря выставке астраханцы могут самостоятельно ознакомиться со следами преступлений киевского режима", - сказал на открытии первый замруководителя областного СУСК России Андрей Слюсарев.
Директор музея Алексей Булычев, в свою очередь добавил, что предмет дополнил и расширил экспозицию "Своих не бросаем". "У посетителей музея разных возрастов он вызовет неподдельный интерес, потому что данный БПЛА - отголосок того зла, с которым сражаются наши солдаты, герои. Надписи на частях экспонируемого беспилотника - письменный источник, выражающий отношение вражеской стороны к нам", - сказал он.