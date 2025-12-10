Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/astrahan-2061242397.html
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона - РИА Новости, 10.12.2025
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона
Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T22:30:00+03:00
2025-12-10T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
астраханская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727310695_0:350:3019:2048_1920x0_80_0_0_6dceb454786f3aef40ee768676094e67.jpg
https://ria.ru/20250815/bespilotniki-2035557519.html
https://ria.ru/20250323/ahtubinsk-2006755042.html
россия
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727310695_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f76587e7bae9fb6b66809ef0417f3bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, астраханская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Астраханская область
В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона

Обломки украинского БПЛА, сбитого над Астраханским ГПЗ, представили на выставке

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
Астрахань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на выставке в астраханском краеведческом музее-заповеднике, сообщает министерство культуры области.
Выставку "Расследование преступлений Киевского режима на территории Астраханской области" можно посетить до 1 марта 2026 года.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Беспилотники ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
15 августа, 16:01
«
"На выставке посетители смогут увидеть обломки шестиметрового беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами ПВО на территории Астраханского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении. Предмет был передан музею на временное экспонирование СУСК России по Астраханской области.
Отмечается, что представленный в экспозиции украинский беспилотный аппарат наглядно демонстрирует современные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия.
"За время проведения специальной военной операции наша область неоднократно подвергалась налетам вражеского БПЛА. Это, к несчастью, приносило разрушения, есть пострадавшие. Благодаря выставке астраханцы могут самостоятельно ознакомиться со следами преступлений киевского режима", - сказал на открытии первый замруководителя областного СУСК России Андрей Слюсарев.
Директор музея Алексей Булычев, в свою очередь добавил, что предмет дополнил и расширил экспозицию "Своих не бросаем". "У посетителей музея разных возрастов он вызовет неподдельный интерес, потому что данный БПЛА - отголосок того зла, с которым сражаются наши солдаты, герои. Надписи на частях экспонируемого беспилотника - письменный источник, выражающий отношение вражеской стороны к нам", - сказал он.
Боевая работа зенитного ракетного комплекса Тор - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Власти Астраханской области рассказали о последствиях атаки украинских БПЛА
23 марта, 10:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАстраханская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала