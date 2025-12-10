В Астрахани на выставке показали обломки сбитого над ГПЗ украинского дрона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 дек - РИА Новости. Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на выставке в астраханском краеведческом музее-заповеднике, Обломки украинского беспилотника, сбитого над территорией Астраханского газоперерабатывающего завода, и другие доказательства киевского террора представили на выставке в астраханском краеведческом музее-заповеднике, сообщает министерство культуры области.

Выставку "Расследование преступлений Киевского режима на территории Астраханской области" можно посетить до 1 марта 2026 года.

« "На выставке посетители смогут увидеть обломки шестиметрового беспилотного летательного аппарата, сбитого средствами ПВО на территории Астраханского газоперерабатывающего завода", - говорится в сообщении. Предмет был передан музею на временное экспонирование СУСК России по Астраханской области

Отмечается, что представленный в экспозиции украинский беспилотный аппарат наглядно демонстрирует современные вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Россия.

"За время проведения специальной военной операции наша область неоднократно подвергалась налетам вражеского БПЛА. Это, к несчастью, приносило разрушения, есть пострадавшие. Благодаря выставке астраханцы могут самостоятельно ознакомиться со следами преступлений киевского режима", - сказал на открытии первый замруководителя областного СУСК России Андрей Слюсарев.