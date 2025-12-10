Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области

«

"При избрании меры пресечения фигуранту суд счел обоснованными доводы следствия о том, что он обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться от органов предварительного следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд согласился с позицией следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении СУСК.