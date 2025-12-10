Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области

БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца экс-главу Старооскольского округа в Белгородской области по обвинению в получении взятки, рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее СУСК сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа, он обвиняется в получении взятки в размере миллиона рублей по части 6 статьи 290 УК РФ. Как полагают следователи, деньги были переданы директором одной коммерческой компании через других чиновников администрации. Также уголовное дело возбуждено в отношении четырех должностных лиц из администраций Старооскольского и Шебекинского округов, которые обвиняются в посредничестве при передаче взятки. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, подозреваемым в коррупции является экс-глава Шебекинского и Старооскольского округов Владимир Жданов.
«
"При избрании меры пресечения фигуранту суд счел обоснованными доводы следствия о том, что он обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться от органов предварительного следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд согласился с позицией следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура Белгородской области в своем Telegram-канале добавила, что в судебном заседании сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
Губернатор Вячеслав Гладков 27 ноября сообщал, что глава администрации Староосколького округа Владимир Жданов решил по собственному желанию уйти с должности. С 2018 года по 2024 год Жданов возглавлял приграничный Шебекинский городской округ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью министерства обороны РФ. В декабре 2024 года губернатор предложил Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа.