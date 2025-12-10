Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области - РИА Новости, 10.12.2025
22:53 10.12.2025
Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области
Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области - РИА Новости, 10.12.2025
Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области
Суд арестовал на два месяца экс-главу Старооскольского округа в Белгородской области по обвинению в получении взятки, рассказали РИА Новости в СУСК РФ по... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
вячеслав гладков
россия
белгородская область
старооскольский городской округ
происшествия, россия, белгородская область, старооскольский городской округ, вячеслав гладков
Происшествия, Россия, Белгородская область, Старооскольский городской округ, Вячеслав Гладков
Суд арестовал бывшего главу Старооскольского округа Белгородской области

РИА Новости: в Белгородской области арестовали экс-главу Старооскольского округа

БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца экс-главу Старооскольского округа в Белгородской области по обвинению в получении взятки, рассказали РИА Новости в СУСК РФ по региону.
Ранее СУСК сообщал, что возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа, он обвиняется в получении взятки в размере миллиона рублей по части 6 статьи 290 УК РФ. Как полагают следователи, деньги были переданы директором одной коммерческой компании через других чиновников администрации. Также уголовное дело возбуждено в отношении четырех должностных лиц из администраций Старооскольского и Шебекинского округов, которые обвиняются в посредничестве при передаче взятки. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, подозреваемым в коррупции является экс-глава Шебекинского и Старооскольского округов Владимир Жданов.
«
"При избрании меры пресечения фигуранту суд счел обоснованными доводы следствия о том, что он обвиняется в особо тяжком преступлении и может скрыться от органов предварительного следствия и суда или воспрепятствовать производству по уголовному делу. Суд согласился с позицией следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении СУСК.
Прокуратура Белгородской области в своем Telegram-канале добавила, что в судебном заседании сторона защиты просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.
Губернатор Вячеслав Гладков 27 ноября сообщал, что глава администрации Староосколького округа Владимир Жданов решил по собственному желанию уйти с должности. С 2018 года по 2024 год Жданов возглавлял приграничный Шебекинский городской округ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью министерства обороны РФ. В декабре 2024 года губернатор предложил Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа.
Суд вынес приговор бывшему мэру Белгорода за взятки и превышение полномочий
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСтарооскольский городской округВячеслав Гладков
 
 
