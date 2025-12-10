В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии

ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Суд арестовал бывшего учителя физкультуры воронежской школы, обвиняемого в педофилии по четырём эпизодам, сообщили в СУСК России по региону.
"По ходатайству следствия в отношении бывшего учителя одной из общеобразовательных школ города Воронежа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 05.02.2026", — сообщили в следственном управлении.
Ранее лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила в соцсети "ВКонтакте", что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице жалобы на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
Во вторник СУСК России по Воронежской области сообщило, что учитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" - два эпизода, по части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия" - два эпизода.