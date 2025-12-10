Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/arest-2061150570.html
В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии
В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии - РИА Новости, 10.12.2025
В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии
Суд арестовал бывшего учителя физкультуры воронежской школы, обвиняемого в педофилии по четырём эпизодам, сообщили в СУСК России по региону. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:45:00+03:00
2025-12-10T15:45:00+03:00
происшествия
россия
воронеж
воронежская область
анна левченко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20251209/voronezh-2060763103.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, воронеж, воронежская область, анна левченко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область, Анна Левченко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже арестовали бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии

Суд в Воронеже арестовал бывшего учителя физкультуры, обвиняемого в педофилии

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 10 дек - РИА Новости. Суд арестовал бывшего учителя физкультуры воронежской школы, обвиняемого в педофилии по четырём эпизодам, сообщили в СУСК России по региону.
«
"По ходатайству следствия в отношении бывшего учителя одной из общеобразовательных школ города Воронежа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 05.02.2026", — сообщили в следственном управлении.
Ранее лидер движения "Сдай педофила" Анна Левченко сообщила в соцсети "ВКонтакте", что ей поступила информация о развращении 15-летней девочки учителем физкультуры школы №104 Воронежа. Левченко уточнила, что он не стал это отрицать, девочка тоже подтвердила факт сексуальных контактов. По словам лидера движения, в здании СК физрук позвал свою жертву замуж. После ученики этой школы, в том числе мальчики, стали писать правозащитнице жалобы на педагога. По информации Левченко, не менее пяти детей стали его жертвами только за последнее время.
Во вторник СУСК России по Воронежской области сообщило, что учитель задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 134 УК РФ "половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста" - два эпизода, по части 1 статьи 135 УК РФ "развратные действия" - два эпизода.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
9 декабря, 11:19
 
ПроисшествияРоссияВоронежВоронежская областьАнна ЛевченкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала