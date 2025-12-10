Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Вороновского
11:23 10.12.2025
Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Вороновского
происшествия, россия, краснодарский край, анатолий вороновский, константин затулин, госдума рф
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Константин Затулин, Госдума РФ
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о получении взяток в особо крупном размере, свидетельствуют данные Басманного суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба",- следует из данных.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Источник рассказал про детали получения взятки депутатом Вороновским
11 ноября, 18:41
Вороновского арестовали до 11 января 2026 года. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Госдума 2 декабря на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил 11 ноября, что Вороновский на заседании в парламенте "заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Директор ДРСУ оплатил ремонт квартиры сына Вороновского
11 ноября, 18:37
 
Происшествия Россия Краснодарский край Анатолий Вороновский Константин Затулин Госдума РФ
 
 
