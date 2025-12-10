Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Вороновского

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о получении взяток в особо крупном размере, свидетельствуют данные Басманного суда Москвы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба",- следует из данных.
Вороновского арестовали до 11 января 2026 года. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Госдума 2 декабря на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил 11 ноября, что Вороновский на заседании в парламенте "заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным".
