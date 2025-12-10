https://ria.ru/20251210/an-22-2061034763.html
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров - РИА Новости, 10.12.2025
Упавший в Уводьское водохранилище под Иваново транспортный самолет Ан-22 "Антей", по предварительной информации, находится на глубине пять метров в 150 метрах... РИА Новости, 10.12.2025
РИА Новости: упавший в Уводьское водохранилище Ан-22 находится в 150 м от берега