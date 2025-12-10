Рейтинг@Mail.ru
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров
10:40 10.12.2025
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров
Упавший в Ивановской области Ан-22 находится в воде на глубине пяти метров

РИА Новости: упавший в Уводьское водохранилище Ан-22 находится в 150 м от берега

© РИА Новости / Александр ВильфСамолет Ан-22 "Антей"
Самолет Ан-22 Антей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Самолет Ан-22 "Антей". Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Упавший в Уводьское водохранилище под Иваново транспортный самолет Ан-22 "Антей", по предварительной информации, находится на глубине пять метров в 150 метрах от берега, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Место падения Ан-22 "Антей" обнаружено - воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пять метров вблизи деревни Иванково", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет был построен в 1975 году на авиационном заводе имени В.П. Чкалова в Ташкенте. С начала эксплуатации Ан-22 "Антей" налетал почти 6,5 тысячи часов, выполнив 3,29 тысячи посадок.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Липецкой области разбился МиГ-31
© 2025 МИА «Россия сегодня»
