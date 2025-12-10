Рейтинг@Mail.ru
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России - РИА Новости, 10.12.2025
23:46 10.12.2025
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России
Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России

Politico: Бельгия требует от ЕС резерв для выдачи Киеву кредита из активов РФ

Флаг Бельгии
Флаг Бельгии
© РИА Новости / Александр Вильф
Флаг Бельгии. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бельгия требует от ЕС предоставить ей дополнительный финансовый резерв для выдачи Киеву кредита из российских активов, чтобы потенциально покрыть риски при воспрепятствовании Москвы процессу, пишет издание Politico со ссылкой на документы, к которым оно получило доступ.
"Бельгия требует от ЕС предоставить дополнительный финансовый резерв для защиты от угроз Кремля в связи с предоставляемым с использованием российских активов Украине кредитом суммой 210 миллиардов евро", - говорится в статье.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии может подать в суд на Еврокомиссию из-за российских активов
Вчера, 20:00
Согласно документу, резерв должен финансироваться за счет сверхприбыли, которую расчетно-клиринговая система Euroclear получает в виде процентов по депозитному счету в Европейском ЦБ, где в настоящее время находятся попавшие под санкции российские активы.
Издание подчеркивает, что резерв будет обеспечен в дополнение к финансовым гарантиям, которые страны ЕС предоставят в рамках кредита Киеву, чтобы защитить Бельгию от необходимости возвращать всю сумму, если Россия опротестует процесс.
В своем списке поправок к решению Еврокомиссии Бельгия, как отмечается, также предложила увеличить и сами финансовые гарантии для покрытия потенциальных юридических споров и урегулирований, против чего выступают многие европейские правительства.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева - речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Здание штаб-квартиры Euroclear - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Euroclear опасается последствий использования активов России Киевом
Вчера, 20:23
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
Вчера, 17:23
 
