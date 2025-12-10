Politico рассказало о требовании Бельгии к ЕС в связи с активами России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бельгия требует от ЕС предоставить ей дополнительный финансовый резерв для выдачи Киеву кредита из российских активов, чтобы потенциально покрыть риски при воспрепятствовании Москвы процессу, пишет издание Politico со ссылкой на документы, к которым оно получило доступ.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.