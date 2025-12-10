Рейтинг@Mail.ru
Постпреды ЕС не приняли решения по предложению ЕК по российским активам
18:03 10.12.2025 (обновлено: 18:06 10.12.2025)
Постпреды ЕС не приняли решения по предложению ЕК по российским активам
Постпреды ЕС не приняли решения по предложению ЕК по российским активам
россия
Постпреды ЕС не приняли решения по предложению ЕК по российским активам

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг ЕС в Брюсселе
Флаг ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза в среду провели очередное обсуждение предложения Еврокомиссии по активам РФ, решения нет, дискуссии продолжатся в пятницу и в выходные, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Эта тема была в повестке сегодня, можно ожидать ее продолжение на заседании в пятницу и в выходные", - сообщил собеседник агентства.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
