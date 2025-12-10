Рейтинг@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о российских активах
17:23 10.12.2025 (обновлено: 17:24 10.12.2025)
В США сделали громкое заявление о российских активах
В США сделали громкое заявление о российских активах - РИА Новости, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах
Украина будет обречена, если союзники Киева не смогут конфисковать российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... РИА Новости, 10.12.2025
В США сделали громкое заявление о российских активах

Профессор Миршаймер: без российских активов Украина будет обречена

Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украина будет обречена, если союзники Киева не смогут конфисковать российские активы, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Если только Макрон, Стармер и Мерц не украдут замороженные российские активы, то они мало что могут сделать. Если это действительно так, то Украина точно будет обречена", — подчеркнул он, комментируя визит Владимира Зеленского в Лондон.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского после поездок по Европе
Вчера, 15:06
В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется. По словам представителя Кремля, изъятие будет иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.
В понедельник Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где размещены замороженные активы ЦБ России, 8 декабря предупредила, что идея репарационного кредита для Украины является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости после заявления Трампа
Вчера, 13:24
 
