Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Президент же сказал, что (в этот вопрос. — Прим. ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать. — Прим. ред.). Без ответа такие шаги не останутся".
По словам представителя Кремля, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.
В понедельник Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где размещены замороженные в ЕС активы ЦБ России, предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.