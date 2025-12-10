Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
00:19 10.12.2025 (обновлено: 08:56 10.12.2025)
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом - РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.12.2025
Песков прокомментировал возможную конфискацию активов России Западом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент же сказал, что (в этот вопрос. — Прим. ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать. — Прим. ред.). Без ответа такие шаги не останутся".

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
СМИ рассказали, когда ЕС объявит о решении по активам России
Вчера, 03:28
По словам представителя Кремля, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц.
В понедельник Валери Урбен, глава бельгийского депозитария Euroclear, где размещены замороженные в ЕС активы ЦБ России, предупредила, что идея репарационного кредита для Украины за счет российских активов является "неизведанной территорией" и представляет угрозу финансовой стабильности. По словам Урбен, она уже получила вопросы о безопасности своих депозитов от других центральных банков, которые хранят в Euroclear свои резервы.

Ситуация с активами России

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, ее офис располагается в Бельгии.
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Euroclear испугались мести России
Вчера, 20:22
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги Италии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Италии оценили предложения ЕС по замороженным российским активам
Вчера, 15:39
 
