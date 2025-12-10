Рейтинг@Mail.ru
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона
10.12.2025
15:31 10.12.2025
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона - РИА Новости, 10.12.2025
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона
Более 200 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в честь Дня Героев Отечества возложили цветы к памятнику молодогвардейцам Краснодона, передает... РИА Новости, 10.12.2025
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона

Более 200 активистов «Молодой Гвардии ЕР» возложили цветы к памятнику Краснодону

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 200 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в честь Дня Героев Отечества возложили цветы к памятнику молодогвардейцам Краснодона, передает корреспондент РИА Новости.
"День Героев Отечества - это день нашей общей благодарности. Мы склоняем головы перед подвигом поколений, отстоявших независимость и честь России в разные эпохи. С особым чувством гордости мы говорим сегодня о наших добровольцах, которые с оружием в руках защищают нашу Родину и ее будущее прямо сейчас" - подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.
Посетитель на открытии выставки Герои Отечества. Георгиевская история России в День Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
День героев Отечества в России: какого числа, история и традиции праздника
Вчера, 11:35
Зампред МГЕР Александр Лебедев отметил, что активисты "Молодой Гвардии Единой России" - преемники подвигов молодогвардейцев Краснодона.
"Молодогвардейцы Краснодона - Герои нашего Отечества. Сейчас молодогвардейцы также отстаивают суверенитет нашей страны с оружием в руках, помогают фронту, становятся волонтерами, которые регулярно ездят в исторические регионы, работают в госпиталях сдают кровь - делают все, чтобы наша страна смогла победить", - подчеркнул Лебедев.
Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло 2 тысячи местных жителей от угона в Германию.
Презентация мобильной экспозиции в Генеральном консульстве России в Бресте - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Бресте отметили День Героев Отечества
Вчера, 13:07
 
День Героев Отечества
 
 
