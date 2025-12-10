Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 200 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в честь Дня Героев Отечества возложили цветы к памятнику молодогвардейцам Краснодона, передает корреспондент РИА Новости.

"День Героев Отечества - это день нашей общей благодарности. Мы склоняем головы перед подвигом поколений, отстоявших независимость и честь России в разные эпохи. С особым чувством гордости мы говорим сегодня о наших добровольцах, которые с оружием в руках защищают нашу Родину и ее будущее прямо сейчас" - подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.

Зампред МГЕР Александр Лебедев отметил, что активисты "Молодой Гвардии Единой России" - преемники подвигов молодогвардейцев Краснодона.

"Молодогвардейцы Краснодона - Герои нашего Отечества. Сейчас молодогвардейцы также отстаивают суверенитет нашей страны с оружием в руках, помогают фронту, становятся волонтерами, которые регулярно ездят в исторические регионы, работают в госпиталях сдают кровь - делают все, чтобы наша страна смогла победить", - подчеркнул Лебедев.