Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона
Активисты МГЕР почтили память молодогвардейцев Краснодона
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 200 активистов "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР) в честь Дня Героев Отечества возложили цветы к памятнику молодогвардейцам Краснодона, передает корреспондент РИА Новости.
"День Героев Отечества - это день нашей общей благодарности. Мы склоняем головы перед подвигом поколений, отстоявших независимость и честь России в разные эпохи. С особым чувством гордости мы говорим сегодня о наших добровольцах, которые с оружием в руках защищают нашу Родину и ее будущее прямо сейчас" - подчеркнул председатель МГЕР Антон Демидов.
Зампред МГЕР Александр Лебедев отметил, что активисты "Молодой Гвардии Единой России" - преемники подвигов молодогвардейцев Краснодона.
"Молодогвардейцы Краснодона - Герои нашего Отечества. Сейчас молодогвардейцы также отстаивают суверенитет нашей страны с оружием в руках, помогают фронту, становятся волонтерами, которые регулярно ездят в исторические регионы, работают в госпиталях сдают кровь - делают все, чтобы наша страна смогла победить", - подчеркнул Лебедев.
Во время оккупации Краснодона в 1942-1943 годах "Молодая гвардия", состоявшая из юношей и девушек, проводила антифашистскую пропаганду, распространяла листовки, саботировала восстановление и пуск шахт оккупационными властями, сожгла немецкую биржу труда, что спасло 2 тысячи местных жителей от угона в Германию.