Украинские агенты собирали информацию об охране границы России с Литвой
Украинские агенты собирали информацию об охране границы России с Литвой - РИА Новости, 10.12.2025
Украинские агенты собирали информацию об охране границы России с Литвой
Приговоренные к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России. РИА Новости, 10.12.2025
Задержание украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе
Сотрудники ФСБ поймали украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе. Они готовили пути для заброса диверсионных группы и совершения резонансных преступлений, а также пути отхода для диверсантов. Кушниренко и Мацюцю взяли сотрудники ФСБ при незаконном пересечении границы, они получили 15 и 16 лет колонии строго режима.
Украинские агенты собирали информацию об охране границы России с Литвой
Два украинских агента собирали информацию об охране границы России с Литвой