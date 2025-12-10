Украинские агенты собирали информацию об охране границы России с Литвой

Рейтинг@Mail.ru
09:56 10.12.2025
Приговоренные к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России. РИА Новости, 10.12.2025
происшествия
Задержание украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе
Сотрудники ФСБ поймали украинских агентов, которые собирали разведднанные на литовской границе. Они готовили пути для заброса диверсионных группы и совершения резонансных преступлений, а также пути отхода для диверсантов. Кушниренко и Мацюцю взяли сотрудники ФСБ при незаконном пересечении границы, они получили 15 и 16 лет колонии строго режима.
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Приговоренные к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлено, что по заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины (далее – ГУР МОУ, иностранная разведка) В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литовской Республикой", - говорится в сообщении.
ФСБ показала задержание подозреваемых в незаконном обороте драгметаллов
Заголовок открываемого материала