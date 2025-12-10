https://ria.ru/20251210/aeroporty-2061225649.html
В пензенском и саратовском аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Пензы и Саратова, сообщает Росавиация. РИА Новости, 10.12.2025
