Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста
15:56 10.12.2025 (обновлено: 16:10 10.12.2025)
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 10.12.2025
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста

Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Народный артист Российской Федерации" Абдразакову Ильдару Амировичу - художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Севастопольский государственный театр оперы и балета", - говорится в документе.
Режиссер Александр Жигалкин - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Жигалкину
22 октября, 16:07
 
Заголовок открываемого материала