Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоили звание народного артиста
Оперному певцу Ильдару Абдразакову присвоено звание народного артиста РФ, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:56:00+03:00
2025-12-10T16:10:00+03:00
россия
ильдар абдразаков
россия
Новости
Россия, Ильдар Абдразаков
