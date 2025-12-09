Футболиста сборной Англии задержали за удар человека головой в баре

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Футболист сборной Англии Айван Тоуни был задержан полицией в субботу в одном из заведений Лондона по подозрению в нанесении удара головой, сообщает The Sun.
По данным источника со ссылкой на очевидцев, в баре к Тоуни подошел посетитель, который попытался сфотографироваться с ним и схватил за шею. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Тоуни ударил одного из участников драки головой, после чего у него началось кровотечение. Согласно опубликованному видео, футболиста вывели из бара в наручниках. В больнице пострадавшему диагностировали травмы лица, а также перелом переносицы и пальца. Полиция подтвердила задержание и уточнила, что травмы не угрожают жизни пострадавшего. Тоуни был арестован по подозрению в двух эпизодах нападения и одном эпизоде хулиганства, но впоследствии отпущен под залог. Расследование продолжается.
Тоуни 29 лет. В августе 2024 года он перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли" из "Брентфорда". В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Тоуни провел 7 матчей за сборную Англии и забил один гол. В мае 2023 года Тоуни был отстранен от футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (FA) о ставках. По итогам расследования было установлено, что в период с 2017 по 2021 год он совершил 232 нарушения, выступая в низших лигах.