Футбол
 
12:22 09.12.2025
Футболиста сборной Англии задержали за удар человека головой в баре
Футболиста сборной Англии задержали за удар человека головой в баре
лондон
англия
Новости
в мире, лондон, айван тоуни, англия, аль-ахли (каир), брентфорд
Футбол, В мире, Лондон, Айван Тоуни, Англия, Аль-Ахли (Каир), Брентфорд
Футболиста сборной Англии задержали за удар человека головой в баре

Футболист Тоуни задержан полицией Лондона за удар человека головой в баре

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Футболист сборной Англии Айван Тоуни был задержан полицией в субботу в одном из заведений Лондона по подозрению в нанесении удара головой, сообщает The Sun.
По данным источника со ссылкой на очевидцев, в баре к Тоуни подошел посетитель, который попытался сфотографироваться с ним и схватил за шею. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Тоуни ударил одного из участников драки головой, после чего у него началось кровотечение. Согласно опубликованному видео, футболиста вывели из бара в наручниках. В больнице пострадавшему диагностировали травмы лица, а также перелом переносицы и пальца. Полиция подтвердила задержание и уточнила, что травмы не угрожают жизни пострадавшего. Тоуни был арестован по подозрению в двух эпизодах нападения и одном эпизоде хулиганства, но впоследствии отпущен под залог. Расследование продолжается.
Тоуни 29 лет. В августе 2024 года он перешел в саудовский клуб "Аль-Ахли" из "Брентфорда". В текущем сезоне он провел 18 матчей во всех турнирах и забил 12 голов. Тоуни провел 7 матчей за сборную Англии и забил один гол. В мае 2023 года Тоуни был отстранен от футбольной деятельности на 8 месяцев за нарушение регламента Футбольной ассоциации Англии (FA) о ставках. По итогам расследования было установлено, что в период с 2017 по 2021 год он совершил 232 нарушения, выступая в низших лигах.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Милан" стал лидером Серии А благодаря волевой победе над "Торино"
Вчера, 01:02
 
ФутболВ миреЛондонАйван ТоуниАнглияАль-Ахли (Каир)Брентфорд
 
