"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Ютой Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (8-я минута), Йоэль Армиа (11, 59) и Анже Копитар (44). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (21) и Клейтон Келлер (53).
09 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
20:34 • Дилан Гюнтер
52:15 • Клэйтон Келлер
07:50 • Адриан Кемпе
10:08 • Хоэль Армиа
43:27 • Анже Копитар
58:22 • Хоэль Армиа
Защитник "Юты" россиянин Михаил Сергачев стал автором голевого паса на Гюнтера. Всего в активе 27-летнего хоккеиста 20 (4 гола + 16 передач) очков в 31 матче регулярного чемпионата. В составе "Кингз" участие в игре принял российский нападающий Андрей Кузьменко, не отметившийся результативными действиями.
"Юта" (31 очко) занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, "Лос-Анджелес" (35) идет третьим в Тихоокеанском.
В следующем матче "Юта" примет "Флориду Пантерз" 11 декабря. "Лос-Анджелес" в этот же день сыграет с "Сиэтл Кракен" на льду соперника.
В другом матче "Торонто Мейпл Лифс" на домашней площадке обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голкипер хозяев россиянин Артур Ахтямов провел игру на скамейке запасных. В составе гостей на льду после травмы появился форвард Никита Кучеров, являющийся лидером в списке бомбардиров команды с 34 набранными очками (12+22) в 26 играх.
09 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
16:26 • Морган Райлли
(Истон Коуэн, Джон Таварес)
59:59 • Остон Мэттьюс