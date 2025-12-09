Рейтинг@Mail.ru
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу
Хоккей
 
07:48 09.12.2025
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу
"Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Ютой Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 09.12.2025
спорт, адриан кемпе, йоэл армия, анже копитар, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл), юта маммот
Хоккей, Спорт, Адриан Кемпе, Йоэл Армия, Анже Копитар, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Юта Маммот
"Юта" проиграла "Лос-Анджелесу" в матче НХЛ, Сергачев отдал передачу

Передача Сергачева не спасла "Юту" от поражения в матче НХЛ с "Лос-Анджелесом"

© Соцсети клуба НХЛ "Юта"Защитник клуба НХЛ "Юта" Михаил Сергачев (слева)
Защитник клуба НХЛ Юта Михаил Сергачев (слева) - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Соцсети клуба НХЛ "Юта"
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Лос-Анджелес Кингз" одержал победу над "Ютой Маммот" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Адриан Кемпе (8-я минута), Йоэль Армиа (11, 59) и Анже Копитар (44). У "Юты" отличились Дилан Гюнтер (21) и Клейтон Келлер (53).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
2 : 4
Лос-Анджелес
20:34 • Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
52:15 • Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Джон-Ясон Петерка)
07:50 • Адриан Кемпе
(Кевин Фиала)
10:08 • Хоэль Армиа
(Кевин Фиала)
43:27 • Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Жоэль Эдмундссон)
58:22 • Хоэль Армиа
Защитник "Юты" россиянин Михаил Сергачев стал автором голевого паса на Гюнтера. Всего в активе 27-летнего хоккеиста 20 (4 гола + 16 передач) очков в 31 матче регулярного чемпионата. В составе "Кингз" участие в игре принял российский нападающий Андрей Кузьменко, не отметившийся результативными действиями.
"Юта" (31 очко) занимает четвертое место в таблице Центрального дивизиона, "Лос-Анджелес" (35) идет третьим в Тихоокеанском.
В следующем матче "Юта" примет "Флориду Пантерз" 11 декабря. "Лос-Анджелес" в этот же день сыграет с "Сиэтл Кракен" на льду соперника.
В другом матче "Торонто Мейпл Лифс" на домашней площадке обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Голкипер хозяев россиянин Артур Ахтямов провел игру на скамейке запасных. В составе гостей на льду после травмы появился форвард Никита Кучеров, являющийся лидером в списке бомбардиров команды с 34 набранными очками (12+22) в 26 играх.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
09 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Торонто
2 : 0
Тампа-Бэй
16:26 • Морган Райлли
(Истон Коуэн, Джон Таварес)
59:59 • Остон Мэттьюс
Хоккей Спорт Адриан Кемпе Йоэл Армия Анже Копитар Лос-Анджелес Кингз Национальная хоккейная лига (НХЛ) Юта Маммот
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
