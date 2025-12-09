https://ria.ru/20251209/san-antonio-2060735031.html
Первый трипл-дабл Куина не спас "Нью-Орлеан" от очередного поражения
Первый трипл-дабл Куина не спас "Нью-Орлеан" от очередного поражения
"Сан-Антонио Сперс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Первый трипл-дабл Куина не спас "Нью-Орлеан" от очередного поражения
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. "Сан-Антонио Сперс" одержал победу над "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Новом Орлеане завершилась победой гостей со счетом 135:132 (35:25, 42:32, 23:45, 35:30). Самым результативным по итогам матча стал центровой "Пеликанс" Дерик Куин, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 10 подборов и 10 передач. У "Сперс" больше всех очков набрал Харрисон Барнс
Куин оформил первый в карьере трипл-дабл в НБА
, он стал пятым новичком за последние 30 лет, сумевшим сделать трипл-дабл с 30 или более очками. До него это удавалось Стефену Карри
, Блэйку Гриффину
, Луке Дончичу
и Остину Ривзу.
Форвард "Сперс" француз Виктор Вембаньяма не принял участие в игре из-за травмы икроножной мышцы, полученной 15 ноября во встрече против "Голден Стэйт Уорриорз
". 21-летний баскетболист пропустил 11-й матч в текущем сезоне.
"Сан-Антонио" (16 побед, 7 поражений) занимает пятое место в таблице Западной конференции, где "Нью-Орлеан" (3 победы, 22 поражения) идет последним, 15-м.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Сакраменто Кингз" - 116:105 (35:23, 31:28, 26:37, 24:17);
"Миннесота Тимбервулвз" - "Финикс Санз" - 105:108 (23:29, 34:32, 27:23, 21:24).