Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:12 09.12.2025 (обновлено: 13:35 09.12.2025)
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком", пишут СМИ
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком", пишут СМИ
футбол
спорт
люка шевалье
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
усман дембеле
ашраф хакими
атлетик (бильбао)
спорт, люка шевалье, чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, усман дембеле, ашраф хакими, атлетик (бильбао), пари сен-жермен (псж), монако, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Люка Шевалье, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Атлетик (Бильбао), Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Монако, Лига чемпионов УЕФА
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком", пишут СМИ

Le Parisien: Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не сыграет с испанским "Атлетиком" в матче основного этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
Отмечается, что основной голкипер команды продолжает восстановление от повреждения, полученного в матче 14-го тура чемпионата Франции против "Монако" (0:1). В последнем матче Лиги 1 против "Ренна" (5:0) место в воротах занял россиянин Матвей Сафонов, для которого эта игра стала первой в текущем сезоне. По информации Le Parisien, россиянин выйдет в стартовом составе на матч Лиги чемпионов с "Атлетиком".
Лига чемпионов УЕФА
10 декабря 2025 • начало в 23:00
Матч не начался
Атлетик Бильбао
:
ПСЖ
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов "Атлетик" - "ПСЖ" пройдет в среду в Бильбао, начало - 23:00 мск.
Также игру пропустят обладатель "Золотого мяча" нападающий Усман Дембеле и защитники Лукас Бералдо и Ашраф Хакими.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Сафонов высказался о первом матче за "ПСЖ" в сезоне
7 декабря, 07:58
 
ФутболСпортЛюка ШевальеЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)Матвей СафоновУсман ДембелеАшраф ХакимиАтлетик (Бильбао)Пари Сен-Жермен (ПСЖ)МонакоЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
