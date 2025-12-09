https://ria.ru/20251209/pszh-2060800222.html
Сафонов выйдет в старте "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком", пишут СМИ
Голкипер "Пари Сен-Жермен" Люка Шевалье не сыграет с испанским "Атлетиком" в матче основного этапа Лиги чемпионов, сообщается на странице футбольного клуба в... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Le Parisien: Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч ЛЧ с "Атлетиком"