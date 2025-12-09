МОК создал подразделение для борьбы с коррупцией на Играх-2026

Созданное совместно с оргкомитетом Олимпиады-2026 подразделение начнет работу одновременно с открытием Олимпийской деревни 30 января 2026 года и завершит деятельность после церемонии закрытия Игр. Отмечается, что основная задача подразделения - обеспечить оперативный обмен информацией между спортивными дисциплинарными органами и итальянскими правоохранительными службами.