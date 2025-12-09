Рейтинг@Mail.ru
22:56 09.12.2025 (обновлено: 23:51 09.12.2025)
МОК создал подразделение для борьбы с коррупцией на Играх-2026
спорт, кортина-д'ампеццо, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация фехтования (fie), зимние олимпийские игры 2026
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОлимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета)
Олимпийские кольца, логотип МОК (Международного олимпийского комитета). Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) на своем официальном сайте объявил о создании специального органа для противодействия коррупции и манипуляциям на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Созданное совместно с оргкомитетом Олимпиады-2026 подразделение начнет работу одновременно с открытием Олимпийской деревни 30 января 2026 года и завершит деятельность после церемонии закрытия Игр. Отмечается, что основная задача подразделения - обеспечить оперативный обмен информацией между спортивными дисциплинарными органами и итальянскими правоохранительными службами.
"Олимпиада - это всемирный эталон честности, праздник, где нет места коррупции. Благодаря сотрудничеству с партнерами мы сможем более эффективно выявлять и пресекать нарушения", - заявил специалист МОК по вопросам этики и соблюдения нормативных требований Джузеппе Делеонардис.
Кирсти Ковентри и Томас Бах - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Глава МОК назвала вероятным участие россиян в Олимпиаде-2026 в Италии
27 июля, 11:24
Ключевой задачей подразделения станет предотвращение договорных матчей и манипулирования результатами. Для этого МОК использует специальную систему мониторинга ставок, которая будет работать совместно с итальянским регулятором азартных игр и Национальным олимпийским комитетом Италии.
Ранее бывший судья по фехтованию на саблях немец Маркус Шульц обвинил Международную федерацию фехтования (FIE) в коррупции на Олимпийских играх 2024 года в Париже, а также заявил, что арбитры организации могли получать взятки для манипулирования результатами.
В феврале 2023 года комиссия по справедливой торговле Японии возбудила уголовное дело против шести компаний и семи человек в связи со скандалом о коррупционном сговоре при подготовке летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году. Иск был выдвинут по подозрению в нарушении антимонопольного закона и организации сговора на сумму 43,7 миллиарда иен (323 миллиона долларов). Дело было заведено в ходе расследований коррупционного скандала в связи с подготовкой и проведением Игр. Крупномасштабное расследование о коррупции в оргкомитете Игр началось после ареста бывшего члена организационного комитета Олимпийских игр Харуюки Такахаси. Всего Такахаси инкриминируется получение взяток на сумму 196 миллионов иен, по текущему курсу это составляет 1,26 миллиона долларов, а по курсу, на момент получения взяток, сумма приближалась к 2 миллионам долларов.
Милан - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Италии расследуют коррупцию при строительстве Олимпийской деревни
22 июля, 14:33
 
СпортКортина-д'АмпеццоМеждународный олимпийский комитет (МОК)Международная федерация фехтования (FIE)Зимние Олимпийские игры 2026
 
