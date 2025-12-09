https://ria.ru/20251209/inter-liverpul-smotret-onlayn-2060900054.html
"Интер" — "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Интер" — "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Интер" — "Ливерпуль": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Интер" и "Ливерпуль" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T22:00:00+03:00
2025-12-09T22:00:00+03:00
2025-12-09T22:00:00+03:00
футбол
интер
ливерпуль
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081195_0:350:1600:1250_1920x0_80_0_0_eef250b1d7d8ff6353894bc582536919.jpg
/20251127/liga_chempionov-2057832520.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012081195_0:200:1600:1400_1920x0_80_0_0_15b51617152b305dba2ab529e4af0d83.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интер, ливерпуль, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Интер, Ливерпуль, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей