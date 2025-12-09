В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича

"Он пришел в январе, его влияние на комплектование команды было очень незначительным, на тренерский штаб он не влиял никак. Поэтому, наверное, делать его ответственным или соответственным за итог прошлого чемпионата не совсем правильно. В летнее окно команда укреплялась. И да, действительно, ряд игроков привел он. На мой взгляд, пара центральных защитников, это действительно очень сильные ребята. То же самое касается Жедсона и так далее - цыплят будем считать позднее. И, наверное, тогда можно будет точно сказать", - сказал Некрасов журналистам.

"Важно, не как он оценивает и насколько он красочно комментирует футбол, а насколько он выполняет функцию спортивного директора. Работая с ним сейчас бок о бок, я понимаю, что у нас действительно очень сильный спортивный директор, а результат будет потом. Равно, как и моя работа потом будет оценена. Не могу сказать (несет ли он ответственность за продление Станковича). Наверное, те люди, которые тогда работали в клубе, принимали решение. Из вопросов "кто виноват" и "что делать" я выбираю "что делать?" Я пришел, есть такие-то, какие-то из них уже удалось решить, какие-то решились сами, какие-то не решились. Почему получилось так, что продлили, чем народ руководствовался, мне сказать сложно, но это данность", - добавил он.