В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича
В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича
Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил, что не знает, кто является ответственным за продление контракта с сербским... РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T18:49:00+03:00
2025-12-09T18:49:00+03:00
2025-12-09T19:23:00+03:00
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил, что не знает, кто является ответственным за продление контракта с сербским тренером Деяном Станковичем.
"Спартак
" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. Спортивным директором "красно-белых" с января 2025 года является испанец Франсис Кахигао
.
«
"Он пришел в январе, его влияние на комплектование команды было очень незначительным, на тренерский штаб он не влиял никак. Поэтому, наверное, делать его ответственным или соответственным за итог прошлого чемпионата не совсем правильно. В летнее окно команда укреплялась. И да, действительно, ряд игроков привел он. На мой взгляд, пара центральных защитников, это действительно очень сильные ребята. То же самое касается Жедсона и так далее - цыплят будем считать позднее. И, наверное, тогда можно будет точно сказать", - сказал Некрасов журналистам.
"Важно, не как он оценивает и насколько он красочно комментирует футбол, а насколько он выполняет функцию спортивного директора. Работая с ним сейчас бок о бок, я понимаю, что у нас действительно очень сильный спортивный директор, а результат будет потом. Равно, как и моя работа потом будет оценена. Не могу сказать (несет ли он ответственность за продление Станковича). Наверное, те люди, которые тогда работали в клубе, принимали решение. Из вопросов "кто виноват" и "что делать" я выбираю "что делать?" Я пришел, есть такие-то, какие-то из них уже удалось решить, какие-то решились сами, какие-то не решились. Почему получилось так, что продлили, чем народ руководствовался, мне сказать сложно, но это данность", - добавил он.