18:49 09.12.2025 (обновлено: 19:23 09.12.2025)
В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича
В "Спартаке" заявили, что не знают, кто виноват в продлении Станковича
спорт, спартак москва, франсис кахигао
Футбол, Спорт, Спартак Москва, Франсис Кахигао
Деян Станкович
Деян Станкович - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Деян Станкович. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Сергей Некрасов заявил, что не знает, кто является ответственным за продление контракта с сербским тренером Деяном Станковичем.
"Спартак" объявил об уходе Станковича с поста главного тренера 11 ноября, отметив неудовлетворительные результаты команды. Серб возглавлял команду с начала сезона-2024/25, в мае клуб продлил контракт со специалистом на один сезон. Спортивным директором "красно-белых" с января 2025 года является испанец Франсис Кахигао.
Вадим Романов - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
"Оставляйте его главным": Тарпищев объяснил, в чем Романов лучше Станковича
7 декабря, 15:59
«
"Он пришел в январе, его влияние на комплектование команды было очень незначительным, на тренерский штаб он не влиял никак. Поэтому, наверное, делать его ответственным или соответственным за итог прошлого чемпионата не совсем правильно. В летнее окно команда укреплялась. И да, действительно, ряд игроков привел он. На мой взгляд, пара центральных защитников, это действительно очень сильные ребята. То же самое касается Жедсона и так далее - цыплят будем считать позднее. И, наверное, тогда можно будет точно сказать", - сказал Некрасов журналистам.
"Важно, не как он оценивает и насколько он красочно комментирует футбол, а насколько он выполняет функцию спортивного директора. Работая с ним сейчас бок о бок, я понимаю, что у нас действительно очень сильный спортивный директор, а результат будет потом. Равно, как и моя работа потом будет оценена. Не могу сказать (несет ли он ответственность за продление Станковича). Наверное, те люди, которые тогда работали в клубе, принимали решение. Из вопросов "кто виноват" и "что делать" я выбираю "что делать?" Я пришел, есть такие-то, какие-то из них уже удалось решить, какие-то решились сами, какие-то не решились. Почему получилось так, что продлили, чем народ руководствовался, мне сказать сложно, но это данность", - добавил он.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Динамо (Москва) - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Новый скандал вокруг "Спартака". Судья украл два гола у "Динамо"?
6 декабря, 19:05
 
