Волейболисты "Белогорья" одержали пятую победу подряд в чемпионате России
Волейболисты "Белогорья" одержали пятую победу подряд в чемпионате России
2025-12-09T22:12:00+03:00
2025
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли на выезде столичный МГТУ в матче 12-го тура чемпионата России, одержав пятую победу подряд в нынешнем сезоне Суперлиги.
Встреча прошла в Москве во вторник и завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:19, 25:21) в пользу гостей.
09 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
"Белогорье" с девятью победами и тремя поражениями занимает четвертое место в таблице Суперлиги. МГТУ потерпел 11-е поражение в сезоне при одной победе и замыкает таблицу.
Результаты остальных матчей дня:
"Динамо" (Москва) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:17, 22:20);
"Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3-0 (25:21, 25:17, 25:18);
"Горький" (Нижний Новгород) - "Енисей" (Красноярск) - 1-3 (23:25, 21:25, 25:17, 26:28).