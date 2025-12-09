Волейболисты "Белогорья" одержали пятую победу подряд в чемпионате России

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Волейболисты белгородского "Белогорья" обыграли на выезде столичный МГТУ в матче 12-го тура чемпионата России, одержав пятую победу подряд в нынешнем сезоне Суперлиги.

Встреча прошла в Москве во вторник и завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:19, 25:21) в пользу гостей.

"Белогорье" с девятью победами и тремя поражениями занимает четвертое место в таблице Суперлиги. МГТУ потерпел 11-е поражение в сезоне при одной победе и замыкает таблицу.

Результаты остальных матчей дня:

"Динамо" (Москва) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-2 (25:23, 23:25, 21:25, 25:17, 22:20);

"Динамо-ЛО" (Сосновый Бор) - "Газпром-Югра" (Сургут) - 3-0 (25:21, 25:17, 25:18);