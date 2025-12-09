https://ria.ru/20251209/atalanta-chelsi-smotret-onlayn-2060901295.html
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Аталанта" и "Челси" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
футбол
аталанта
челси
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
Новости
ru-RU
