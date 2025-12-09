Рейтинг@Mail.ru
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:00 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/atalanta-chelsi-smotret-onlayn-2060901295.html
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря - РИА Новости Спорт, 09.12.2025
"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря
"Аталанта" и "Челси" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 09.12.2025
2025-12-09T22:00:00+03:00
2025-12-09T22:00:00+03:00
футбол
аталанта
челси
лига чемпионов уефа
спорт
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052808017_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2606e6ec0bf7c518dded97ca469591e4.jpg
/20251127/mbappe--2057865713.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052808017_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cbbc24c08e5b29f944489d83f9d6a9f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аталанта, челси, лига чемпионов уефа, спорт, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Аталанта, Челси, Лига чемпионов УЕФА, Спорт, Анонсы и трансляции матчей

"Аталанта" — "Челси": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 9 декабря

© AP Photo / Matt DunhamЛоготип ФК "Челси"
Логотип ФК Челси - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Читать в
Дзен
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. "Аталанта" и "Челси" встретятся в матче шестого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Во сколько начало

Встреча состоится 9 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Okko. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Покер Мбаппе принес "Реалу" победу над "Олимпиакосом" в матче ЛЧ
27 ноября, 01:02
 
ФутболАталантаЧелсиЛига чемпионов 2025-2026СпортАнонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кайрат
    Олимпиакос
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Спортинг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Ливерпуль
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Славия Прага
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Атлетико Мадрид
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Айнтрахт Фр
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Юнион Сент-Жиллуаз
    Марсель
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Монако
    Галатасарай
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала