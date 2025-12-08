https://ria.ru/20251208/zoloto-2060484623.html
Золотой запас России за год вырос на 112 миллиардов долларов
Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, а через год — уже на 310,7 миллиарда.
Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за последние 12 месяцев выросли в 1,6 раза — до 4,3 тысячи долларов с 2,6 тысячи за тройскую унцию.
В то же время в физическом выражении российский запас золота, наоборот, немного снизился. По последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а ровно год назад был на шесть тонн больше.
Доля золота в российских резервах на начало декабря составила 42,3 процента. При этом валютная часть международных активов России
за последний год выросла всего на 1,3 процента, достигнув 423,9 миллиарда долларов.