Золотой запас России за год вырос на 112 миллиардов долларов
07:04 08.12.2025 (обновлено: 09:49 08.12.2025)
Золотой запас России за год вырос на 112 миллиардов долларов
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Слитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© РИА Новости / Валерий Титиевский
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российский золотой запас благодаря росту цен на драгметалл всего за год вырос на 112 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным ЦБ.
Так, на начало декабря прошлого года Банк России держал в хранилищах золотых слитков на 198,1 миллиарда долларов, а через год — уже на 310,7 миллиарда.
Все благодаря ралли на рынке золота: цены на металл за последние 12 месяцев выросли в 1,6 раза — до 4,3 тысячи долларов с 2,6 тысячи за тройскую унцию.
В то же время в физическом выражении российский запас золота, наоборот, немного снизился. По последним доступным данным, он составлял 2326,5 тонны, а ровно год назад был на шесть тонн больше.
Доля золота в российских резервах на начало декабря составила 42,3 процента. При этом валютная часть международных активов России за последний год выросла всего на 1,3 процента, достигнув 423,9 миллиарда долларов.
